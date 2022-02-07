تسجيل 45 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الإثنين إن البر الرئيسي الصيني سجل 45 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الأحد.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 37 حالة في منطقة قوانغشي وأربع حالات في قوانغدونغ وثلاث حالات في بكين وحالة واحدة في تيانجين.

إلى جانب ذلك، تم تسجيل ما مجموعه 34 حالة وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 في أنحاء البر الرئيسي الصيني، وحالة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني في شانغهاي يوم الأحد.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 يوم الأحد، حسبما قالت اللجنة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.