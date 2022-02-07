الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشيخ رائد صلاح يصلى فى الأقصى لأول مرة منذ إبعاده قبل 15 عاما

الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح

أدى الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في فلسطين، صلاة المغرب في المسجد الأقصى، وذلك لأول مرة منذ إبعاده 15 عاما، ما لقي تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبعد احتجازه لدقائق من الشرطة الإسرائيلية أمام باب الأسباط، تمكن الشيخ رائد صلاح من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه.

 

وما أن وصل صلاح إلى المسجد الأقصى مساء الأحد، حيث أدى صلاة المغرب هناك، حتى أقيم له استقبال حافل وسط بهجة عارمة وهتافات التكبير.

 

وقال لوسائل إعلام فلسطينية، من داخل المسجد القبلي: "قضية الإبعاد مؤلمة، نعم، ولكن لو اجتمعت كل قوى الاحتلال في كل العالم لن تستطيع أن تقطع الرباط القلبي بيننا وبين المسجد الأقصى".

 

وطيلة 15 عاما مضت، لم يدخل صلاح المسجد الأقصى، تخللها قضاؤه فترات في سجون إسرائيلية وفرض الإقامة الجبرية عليه ومنعه من دخول القدس.

 

وقال المحامي خالد زبارقة، أحد مرافقي صلاح في زيارته، خلال تصريح صحافي، إنّ الزيارة في غاية الأهمية، مضيفا: "من الطبيعي أن يقوم بهذه الزيارة مدفوعا بالشوق الكبير لمسرى الرسول عليه السلام، وكان من الطبيعي أن يستقبل على نحو ما كان عليه الاستقبال داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7480 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 487.4%، ونسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
 

ولفتت الوزيرة إلى وجود 106 مصابين يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 26 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

شيخ صلاح قبل عام عاما اول الشيخ الأقصي لاول مرة يصل قصي أول مرة رائد

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وائل لطفي

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