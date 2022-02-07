زوارق إيرانية تنقذ طاقم سفينة صينية اشتعلت فيها النيران

أفاد مدير عام السلامة البحرية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، نادر بسنده، بأن زوارق إيرانية نجحت في إنقاذ طاقم سفينة صينية اشتعلت فيها النيران جنوب ميناء دير الإيراني.

وأوضح بسنده أن "النيران اشتعلت في غرفة المحرك بناقلة النفط Golden Tree، المملوكة للصين والتي كانت تبحر تحت علم بنما، بعد ظهر اليوم، وذلك على بعد 30 ميلا جنوب ميناء دير".

وأكد المسؤول الإيراني "إنقاذ 17 من أفراد طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى ميناء دير بعد مخاوف بشأن احتمال انتشار الحريق في الشحنة القابلة للاشتعال التي تحملها السفينة".

وأضاف أن "زوارق بحث وإنقاذ وسفن إطفاء بحرية تابعة لهيئة الموانئ والملاحة البحرية تتواجد في المنطقة"، لافتا إلى أنه "حسب التقارير الواردة من قائد السفينة المنكوبة، فقد تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 85 حالة وفاة وأكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى 6 ملايين و579 ألف حالة.



وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 132830 وفاة.



وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و153 ألف حالة، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".



و كانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت منذ منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التلقيح ضد كورونا.



وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد.