الجزائر تعلق على حادث تخريب منحوتة فنية للأمير عبدالقادر بفرنسا

ندد السفير الجزائري في فرنسا، محمد عنتر داود، يوم الأحد، بـ "التخريب الدنيء" الذي طال منحوتة فنية أقيمت في مدينة أمبواز الفرنسية تكريما للبطل القومي الجزائري، الأمير عبد القادر.

وجاء في بيان السفارة الجزائرية في باريس أن "السفير الجزائري ندد بفعل التخريب الدنيء، مؤكدا على استكمال الديناميكية الجزائرية الفرنسية التي ترافقها الإرادة السياسية من كلا الجانبين والمضي قدما".

وأضاف البيان: "للأسف، تم تخريب هذا النصب المتعلق بالذاكرة والذي شيده النحات ميشال أوديار في ليلة الرابع إلى الخامس فبراير قبل أن يرفع عليه الستار، ما أثار موجة تنديد المشاركين وغيرهم".

وتابع: "لقد سجلت الجزائر التنديدات الصادرة بالإجماع عن السلطات الفرنسية وسكان مدينة أمبواز الذي يعكس مدى احترام شخصية الأمير عبد القادر الذي وهب حياته لنشر قيم السلم والتسامح".

وأشارت السفارة الجزائرية في باريس إلى أن هذه "التنديدات تندرج بلا شك في إطار الديناميكية المتصاعدة لتهدئة الوضع، التي أطلقتها السلطات العليا في كلا البلدين".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 6 حالات وفاة و 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، إرتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 259423 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6643.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 496 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 171541. فيما يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس السبت، 9 حالات وفاة و 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.