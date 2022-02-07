الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد «أهداف مشروعة» فى صنعاء

قوات التحالف العربى
قوات التحالف العربى

أعلن التحالف العربي، فجر الإثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

 

وكثف التحالف في الآونة الأخيرة غاراته على اليمن، تزامنا مع استمرار هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على السعودية، وتنفيذها ضربات استهدفت مرافق في الإمارات.

 

وفي وقت سابق، أصدر التحالف العربي في اليمن بيانا نفى فيه استهدافه سجنا في صعدة، وأكد أن الأنباء حول ذلك ادعاءات حوثية.

 

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ 22 يناير 2022 بشأن إدعاء الحوثيين باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وما تم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ 27 يناير 2022 والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بإدعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.

 

وكان التحالف بقيادة السعودية قد أكد أنه يحقق في التقارير عن الهجوم الجوي الدموي الذي خلف عشرات القتلى في مركز احتجاز بمدينة صعدة شمال اليمن الأسبوع الماضي.

 

وذكر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وفقا لبيان نشرته الخميس وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه "بناء على ما رصده حول ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام وكذلك البيانات الصادرة من جهات رسمية" عن قصف السجن الاحتياطي في صعدة من قبل قوات التحالف في 21 يناير الجاري، "يتابع كل ما يصدر حول العمليات العسكرية في اليمن التزاما معه بالمهنية والشفافية والحيادية والمصداقية".

 

وتابع البيان أن الفريق المشترك، منذ الساعات الأولى لتداول الأخبار عن الحادث، "باشر إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات و الوثائق المتعلقة به"، متعهدا بالإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله.

 

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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وائل لطفي

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