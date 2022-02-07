يودع زواره اليوم ننشر فعاليات ختام الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تختتم اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثالثة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية. وتستهل أنشطة اليوم الأخير، في الثانية عشر من صباح اليوم، في القاعة الرئيسية الكائنة بصالة بلازا 1، بندوة "يحيي حقي رائدا للقصة القصيرة"، وذلك ضمن محور شخصيتا المعرض.

هذا ويشارك في الندوة كل من: الناقدة الكاتبة دكتورة هويدا صالح، الكاتب دكتور حسام فاروق، والناقد دكتور حسام جايل ويديرها دكتور عبد السلام بهجت.

يليلها في الثانية ظهرا وفي نفس القاعة. ندوة "الخطاب الديني وترسيخ الهوية"، ضمن المحور الرئيسي، بمشاركة كلا من: دكتورة وفاء عبد السلام، ودكتورة إيمان ممدوح، وتديرها عزة مصطفي.

يعقبها في الرابعة، وضمن محور حلقة فكر، لقاء بعنوان "خطاوي الغناوي"، بمشاركة محمد رحيم وحسن زكي، ويدير اللقاء محمد عطية.

ــ أنشطة قاعة ضيف الشرف

وتبدأ في الثانية عشر ظهرا، بحفل توقيع كتاب "مقهي ريش.. عين علي مصر"، للكاتبة الإماراتية ميسون صقر القاسمي.

يليلها في الثانية ظهرا، ندوة بعنوان "المنصات الرقمية وثقافة الشباب"، ويشارك فيها كل من: أحمد الغندور، إيمان الإمام، عبد الله عنان، محمد طاهر، أحمد سعيد، ويديرها مصطفي عز العرب.

ــ يعقبها في الرابعة، مناقشة رواية "عظومة"، للكاتب عصام البرعي، ويناقشها كلا من: القاص شريف صالح، والكاتب عبد الحكم سليمان، ويديرها مصطفي طاهر.

ــ ندوات الصالون الثقافي

وتبدأ في الثانية عشر ظهرا، بندوة لمناقشة المجموعة القصصية "سوء تفاهم"، من تأليف الكاتب فهمي عبد السلام، وذلك ضمن محور ملتقي الإبداع في القصة القصيرة.

ويناقش المجموعة القصصية "سوء تفاهم"، كلا من: الناقد الدكتور رضا عطية ، والكاتب المسرحي عماد مطاوع، ويدير اللقاء الكاتب محمد الكفراوي.

ــ مناقشة رواية «رابطة كارهى سليم العشي» لـ سامح الجباس

وفي الثانية بعد ظهر اليوم، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في الرواية، مناقشة رواية "رابطة كارهى سليم العشي"، والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع، للكاتب سامح الجباس

ويشارك في مناقشة الرواية كلا من: الناقدة دكتورة نانسي إبراهيم، والكاتب الصحفي مصطفي عبيد، ويديرها الكاتب الصحفي سيد محمود.



وفي نفس القاعة، وضمن محور مويات وشخصيات، تعقد في الرابعة عصرا، ندوة بعنوان "أهل الطرب: كمال الطويل وكارم محمود"، بمشاركة كل من: دكتورة ناهد عبد الحميد، ونسمة تليمة، دكتور أشرف عبد الرحمن، دكتور زين نصار، الكاتب والمؤرخ الصحفي ماهر زهدي.

ويليها في السادسة مساء، لقاء مع المخرج السينمائي الكبير علي بدرخان، وتحاوره فايزة هنداوي.

ــ ندوات المكتبة الأدبية

تبدأ في الثانية عشر ظهرا، بندوة لمناقشة كتاب "السياسة المصرية والتوازن الاستراتيجي"، تأليف اللواء أركان حرب أحمد يوسف، ويناقش الكتاب كلا من: اللواء أركان حرب حافظ حسن، ودكتور أحمد شريف، ويديرها دكتورة هدي رؤوف. وذلك ضمن محور كاتب وكتاب.

يليها في الرابعة عصرا، مناقشة كتاب "عبودية الكراكيب"، من تأليف دكتورة مروة هاشم، ويناقش الكتاب كلا من: جمال الشاعر، وعواطف الشربيني، ويدير اللقاء دكتور جهاد محمد.

ــ الأمسية الشعرية

وتعقد في السادسة مساء، بالمكتبة الأدبية، بمشاركة كل من الشعراء: عبد المقصود عبد الكريم، أشرف البولاقي، علاء خالد، عمرو الشيخ، محمد منصور الكلحي، وليد الخولي، محمد عبد الوهاب السعيد، محمود سباق، ويديرها الشاعر علي عطا.

أما الملتقي الشعري، فيعقد في الثانية بعد ظهر اليوم بالمكتبة الأدبية أيضا، ويشارك فيه كل من الشعراء: هدي حسين، محمود شريف، أسامة جاد، ميلاد زكريا، آلاء حسانين، عمار الفار، مروة مجدي، ومن الجزائر الشاعرة حنين عمر، وتدير الأمسية سماح مصطفي.

