"جريمة الابن الصالح" تتصدر قائمة الأعلي مبيعا بدار العربي في معرض الكتاب

تصدرت رواية "جريمة الابن الصالح" للكاتبة الجنوب كورية، جونج يو جونج، قائمة الأعلي مبيعا بدار العربي للنشر والتوزيع، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يختتم فعالياته اليوم الإثنين.

وتنتمي رواية "جريمة الابن الصالح" من ترجمة محمد نجيب إلي أدب الجريمة، وتعد مؤلفتها لـ جونج يو جونج، من أشهر كاتبات الجريمة في كوريا الجنوبية.

الرواية تُعد من أكثر روايات الجريمة النفسية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، فهي ليست رواية جريمة وتشويق عادية تدور حول سؤال من الجاني التقليدي، بل تعبر بالقارئ تلك المحطة الأولى من التشويق لتغوص في أعماق أخرى وجوانب جديدة ومختلفة في عالم روايات الجريمة،

تصور رواية "جريمة الابن الصالح" تعقيدات الروابط الأسرية والعلاقات التي تربط بين الأم وابنها، والأخوة ببعضهم بعضًا. كما تتعمق في تحليل نفسية القاتل وما يدور في عقله وتركيبته الشخصية والذهنية التي تعد من أكثر الأمور إرباكًا في التناول الأدبي.

تدور أحداث رواية "جريمة الابن الصالح" حول "يو جين" الذي يستيقظ في صباح أحد الأيام ليجد أمه غارقة في دمائها، وبسبب مرضه النفسي ومعاناته مع نوبات الصرع المتكررة يتعذر عليه تذكر ما حدث، فكل ما يتذكره صوت أمه وهي تنادي باسمه.

ــ وفي المرتبة الثانية جاء كتاب أدب الرحلات "سوفيتستان.. رحلات عبر تركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقيرجيستان وأوزبكستان" لإريكا فاتلاند وترجمة سمير بشير.

يعيد كتاب "سوفيتستان" إلى أذهاننا كتب الرحلات بنفس المفهوم الذي اعتدنا عليه في الماضي، في هذا الكتاب، ستعيش "رحلة ساحرة عبر آسيا الوسطى، تأخذ إيريكا فاتلاند القارئ في رحلة غير معروفة، حتى لأكثر المسافرين خبرة، عبر كل من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان في جمهوريات الاتحاد السوفيتي الخمس المستقلة بعد انهيار الاتحاد في عام 1991.

ويحكي الكتاب كيف تطورت هذه البلدان منذ ذلك الحين؟ في قرى قيرغيزستان، وتلتقي إيريكا فاتلاند ضحايا التقليد المعروف على نطاق واسع لخطف العروس، وتتعرض لمواقف شخصية وتزور العديد من الأفراح في تلك البلدان، كما تزور المنطقة الأكبر المقفرة في كازاخستان حيث اختبر الاتحاد السوفيتي تفجيرات القنابل النووية، وتلتقي بجامعي الجمبري الصينيين على ضفاف بحر الآرال الجاف، كما تسافر خفية عبر تركمانستان، البلد المغلق أمام الصحفيين، وتلتقي ناشطين حقوقيين منهكين في كازاخستان، ناجين من مذبحة أوش في عام 2010، كما تلتقي الطائفة المينونية الألمانية التي وجدت الجنة في سهول قيرغيزستان قبل 200 عام.

ــ وفي المركز الثالث رواية من أدب الجريمة أيضا بعنوان "جريمة الذئب الوحيد" من تأليف هينينج مانكل، ونهى مصطفى

تدور أحداث الرواية عام 1992 في أواخر عهد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، في الوقت نفسه الذي يحقق فيه كبير المفتشين كيرت فالاندر في جريمة شنق ربة منزل في مدينة "يستاد". القضية التي تبدو أنها جريمة قتل عادية على الرغم من عدم وجود مشتبه به واضح، لكن سرعان ما يتضح أن هناك من كان يطارد الضحية وتمسك به الشرطة سريعًا، ليكتشفوا أن ما يبدو جريمة قتل عابرة في الواقع أمرًا أكثر عمقًا وغموضًا، وأن القضية لها جذورًا عميقة في تاريخ الأحداث الجارية بجنوب أفريقيا.

ــ وفي المركز الرابع جاء كتاب "ذلك المريض.. عن مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد" من تأليف الكاتبة الهولندية إلين دي فيسر، وترجمة نهال نور

يضم هذا الكتاب مجموعة من القصص الواقعية الإنسانية التي عايشها العديد من الأطباء والممرضون مع مرضاهم خلال حياتهم المهنية. بدأت فكرة هذا الكتاب من خلال سلسلة من الأعمدة الصحفية التي نشرتها الكاتبة في صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية عام 2017 عن أطباء يتحدثون في كل عدد عن مرضى أثروا بهم وتركوا علامة في ذاكرتهم. ثم حققت الفكرة نجاحًا كبيرًا ولاقت إقبال متزايد من القراء الذين كانوا ينتظرون أعداد الصحيفة كل أسبوع لقراءة المزيد من القصص. لذلك قررت الكاتبة تجميع كل تلك القصص في الكتاب الذي كان من الكتب الأكثر مبيعًا في أوروبا.

بينما احتل المرتبة الخامسة في قائمة الأعلي مبيعا، ضمن إصدارات دار العربي بمعرض الكتاب

النسخة العربية لكتاب "دليلك إلى لعبة الحبار" تأليف بارك مين جون، وتقي علاء الدين. يخبرنا الكتاب عن الكثير من أسرار المسلسل الكوري "لعبة الحبار"، والذي شاهده حوالي 150 مليون مشاهد حول العالم في أقل من شهرين منذ بداية عرضه، ويكون الأكثر مشاهدة في تاريخ شبكة العروض الترفيهية الأضخم حاليًا .

لم يتوقف الحديث أبدًا عن المسلسل الكوري منذ بداية عرضه وحتى الآن وأصبح يشكل ظاهرة عالمية يحاول الجميع تفسيرها. يخبرنا هذا الكتاب عن الكثير من أسرار المسلسل، وتفاصيل الحلقات، وتحليل شخصياته المختلفة، وخلفية الألعاب الثقافية، ويحاول الوقوف على أسباب نجاحه غير المسبوق.

يدخلنا الكتاب عالم أعظم ظاهرة تليفزيونية في السنوات الأخيرة، ويساعدنا على الاستمتاع بأقصى قدر من كل ما يتعلق بالمسلسل.""لعبة الحبار لا يتطلع في أي لحظة إلى أن يكون أفضل مسلسل عُرض على الإطلاق، ولا الأكثر إِبداعًا، ولا الأكثر إثارة.