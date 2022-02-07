استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات؛ جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، أعلن معهد الصحة العامة الفرنسي وفاة 129 شخصا، وإصابة 155 ألفا و439 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 132 ألفا و506 حالات، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 20 مليونا و 758 ألفا و371 إصابة.



وفي ألبانيا، سجلت السلطات الصحية 659 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 264 ألفًا و624 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3380 حالة عقب تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1045 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 278 ألفًا و182 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8578 حالة وفاة.



وفي الجبل الأسود، سجلت السلطات الصحية 501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 223 ألفًا و 462 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2601 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.



وفي آسيا، باكستان، سجلت السلطات الصحية 4973 إصابة جديدة و30 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و459 ألفا و773 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 29 ألفا و478 وفاة.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 966 ألفا و405 حالات والوفيات إلى 11 ألفا و814 حالة.



وفي قرغيزستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 199 ألفا و436 حالة والوفيات إلى 2902.



وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و124 ألفا و443 إصابة، كما سجلت 79 حالة وفاة؛ فبلغت حصيلة الوفيات 34 ألفا و716 حالة وفاة.



وفي ناميبيا، سجلت السلطات الصحية 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 156 ألفا و371 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3980 حالة وفاة.