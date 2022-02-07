«المصريين الأحرار» يشكر المنتخب الوطنى على أداءه فى كأس بطولة الأمم الأفريقية

أعرب حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن شكره وتقديره للمنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء البطولي والجهود المبذولة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وقال الحزب فى بيان له، إن وصول منتخبنا الوطني للنهائي وعلى مدار اللقاءات قدموا أداء رائعا كالعادة وسط اعتزاز الجماهير المتابعين؛ واثقين بأننا علي مشارف تعويض بفوز قريب والتميز مستمر للمنتخب المصرى.

وأضاف، أن المنتخب لاعبين ومدربين وجهاز فني لم يقصروا نهائيا خلال البطولة مباريات طويلة ومرهقه بأداء قتالي يعكس عزيمة المصريين وإصرارهم علي النجاح، وسوف تتأهل لكأس العالم فى القريب بدعم ومساندة القيادة السياسية والمنظومة الرياضية المصرية.