اليوم.. محاكمة عامل أمن قتل زوجته إثر خلافات سابقة بينهما

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة عامل أمن بشركة حماية بالقرية الذكية بالمعادي قتل زوجته على إثر خلافات سابقة بينهما في القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت أبو العلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم عمر . ص، عامل أمن بشركة حماية بالقرية الذكية بالمعادي، بقتل زوجته المجني عليها رشا كامل شوكت عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مغتنما تواجدها بمفردها، وما إن اطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له خرج من مكمنه مستغلا اطمئنانها له لقرابتهما فأنقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقا، فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز سلاح أبيض (سكين) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية استخدمها قي التعدي على المجني عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات