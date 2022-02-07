الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

روجينا للمنتخب بعد لقاءه مع السنغال: شرفتونا يا أبطال

روجينا
روجينا

شاركت الفنانة روجينا في دعم رجال المنتخب المصري لكرة القدم بعد الحصول على المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية في المباراة التي انتهت قبل قليل بعد الخسارة من منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بعد مباراة استمرت لمدة 120 دقيقة في مباراة قتالية من نجوم المنتخب المصري.

 

ونشرت روجينا صورة المنتخب المصري لكرة القدم وعلقت عليها بـ" شكرا يا رجالة شرفتونا.. لآخر دقيقة كنتوا مقاتلين.. شكرا يا رجالة".

 

الرئيس السيسي يدعم المنتخب المصري

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الداعمين للمنتخب المصري عقب نهاية المباراة مباشرة بعد المجهود الكبير الذي شهد به كل نجوم الكرة في العالم، وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية. لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

 

وكان الفنان محمد هنيدي أيضا من الداعمين الدائمين للمنتخب المصري طوال المباريات وعقب انتهاء مباراة اليوم كان له منشورا داعما وكتب عبر فيس بوك عن ضياع الكأس، “عندنا منه كتير .. المهم إننا كسبنا رجالة طورت من نفسها كل ماتش .. مكناش نحلم نوصل للنهائي ووصلنا ... أكيد زعلنا عشان الخسارة.. بس اننا نوصل للنقطة دي حاجة كبيرة أوي.. وان شاء الله يكرمنا في اللي جاي ونصعد لكأس العالم . وخليكوا فخورين برجالتنا دايما” وتفاعل مع الكثير من الجمهور.

روجينا الفنانة روجينا المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية السنغال السيسي

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