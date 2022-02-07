تقرير هولندى: تيجراى تعانى من جوع شديد بسبب الحرب

نددت "شبكة الأخبار الهولندية "NOS" بتفاقم الأوضاع الإنسانية في تيجراي، معتبرة أن تيجراي باتت تعاني من جوع شديد بسبب الحرب التي اندلعت في نوفمبر قبل الماضي، والتي شنتها القوات الحكومية الأثيوبية.

وقال الموقع الهولندي: عجز المزارعون في تيجراي عن البذر والحصاد ، كما واجه المواطنون نهبًا كبيرًا في الموارد، ووفقًا لبحث حديث أجراه برنامج الغذاء العالمي ، يعاني ما يقرب من 40 بالمائة من المواطنين في تيجراي من نقص شديد في الغذاء.

وتابع: بالكاد تصل أي مساعدات إلى تيجري وتكافح منظمات الإغاثة لتوزيع المواد الغذائية التي لا تزال في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص الوقود، ولم يصل أي نقل بري إلى تيجري منذ منتصف (ديسمبر) الماضي، و نادرًا ما تحصل قوافل المساعدات على إذن من الحكومة الإثيوبية للمرور و لا يوجد طريق آمن بعد الآن.

مزارع أثيوبي يروي أهوال الحرب

وحاور الموقع الهولندي مزارع أثيوبي يدعي" حبتو"، حيث يقول: "لقد مات محصول الثوم، وباتت الأرض تعج بالجثث"، وأضاف: "لقد دفنتهم هنا حتى لا تأكلهم الضباع".

و"حبتو" من منطقة أمهرة، وهو واحد من الإثيوبيين الكثيرين الذين فروا من الحرب، وأضاف: "لقد تم نهب المنزل والجثث في الفناء، واختفت أكياس طعامه ونفد الدجاج أيضًا، وبات سطح منزله مليء بنيران المدفعية".

نقص الغذاء

ومع ذلك، فإن النزاع أو الأضرار التي لحقت بمنزله ليست مصدر قلقه الرئيسي في الوقت الحالي، حيث يقول: كيف سأوفر الطعام لعائلتي، وأنا ليس لدى سوى ثلاثة أكياس من الحبو، و لا يزال الحصاد التالي بعيد المنال، وقد دمرت نيران المدفعية حقلي".

ويحتاج تسعة ملايين شخص في شمال إثيوبيا إلى مساعدات غذائية، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، في منطقة أمهرة، و تضاعف عدد الجياع في الأشهر الخمسة الماضية من 1.5 مليون إلى 3.7 مليون.