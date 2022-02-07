الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هنيدى داعما منتخب مصر.. كسبنا رجالة طورت نفسها

محمد هنيدي
محمد هنيدي

علق الفنان الكوميدي محمد هنيدي على خسارة المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

 

وقال هنيدي في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، “عندنا منه كتير .. المهم إننا كسبنا رجالة طورت من نفسها كل ماتش.. ماكناش نحلم نوصل للنهائي ووصلنا... اكيد زعلنا عشان الخسارة.. بس اننا نوصل للنقطة دي حاجة كبيرة أوي.. وإن شاء الله يكرمنا في اللي جاي ونصعد لكأس العالم . وخليكوا فخورين برجالتنا دايما”.

 

وعقب المباراة التي انتهت قبل قليل نال المنتخب المصري حملة دعم هائلة من كل الجهات وعلى رأس الداعمين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نشر تدوينة دعم فيها المنتخب المصري وقال فيها، ""أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية. لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

 

ودعمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتخب ورجال المنتخب المصري، ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية منشورا مع صورة المنتخب المصري المشارك في البطولة معلقة عليها بـ"شكرا لكم يا أبطال.. أسعدتونا وننتظركم في تصفيات كأس العالم".

 

ومن المقرر أن يعود رجال المنتخب المصري من الكاميرون خلال الساعات القادمة من أجل الانضمام إلى الأندية في مشوارها القادم وينضم لاعبي النادي الأهلي إلى باقي لاعبي النادي في كأس العالم للأندية بالإمارات واستكمال المشوار في البطولة الدولية الهامة المقامة حاليا بالإمارات.

لفنان الكوميدي محمد هنيدي محمد هنيدي المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم السنغال

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

تقرير أفريقى يرشح مصر ضمن 7 دول رخيصة التكاليف للزيارة

غلق نفق الوفاء والأمل بمدينة نصر لتنفيذ أعمال مشروع «المونوريل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟

إسرائيل: الاتحاد الإفريقى رفض محاولات منعنا من الحصول على صفة مراقب