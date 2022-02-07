هنيدى داعما منتخب مصر.. كسبنا رجالة طورت نفسها

علق الفنان الكوميدي محمد هنيدي على خسارة المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال هنيدي في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، “عندنا منه كتير .. المهم إننا كسبنا رجالة طورت من نفسها كل ماتش.. ماكناش نحلم نوصل للنهائي ووصلنا... اكيد زعلنا عشان الخسارة.. بس اننا نوصل للنقطة دي حاجة كبيرة أوي.. وإن شاء الله يكرمنا في اللي جاي ونصعد لكأس العالم . وخليكوا فخورين برجالتنا دايما”.

وعقب المباراة التي انتهت قبل قليل نال المنتخب المصري حملة دعم هائلة من كل الجهات وعلى رأس الداعمين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نشر تدوينة دعم فيها المنتخب المصري وقال فيها، ""أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية. لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

ودعمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتخب ورجال المنتخب المصري، ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية منشورا مع صورة المنتخب المصري المشارك في البطولة معلقة عليها بـ"شكرا لكم يا أبطال.. أسعدتونا وننتظركم في تصفيات كأس العالم".

ومن المقرر أن يعود رجال المنتخب المصري من الكاميرون خلال الساعات القادمة من أجل الانضمام إلى الأندية في مشوارها القادم وينضم لاعبي النادي الأهلي إلى باقي لاعبي النادي في كأس العالم للأندية بالإمارات واستكمال المشوار في البطولة الدولية الهامة المقامة حاليا بالإمارات.