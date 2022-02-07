بوريل: روسيا استعدت بشكل أفضل للعقوبات التى يفرضها الغرب لخفض إمدادات الغاز

قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن روسيا عززت قدرتها على الصمود ضد العقوبات الغربية، أكثر مما فعل الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز قدرته على التعامل مع التخفيضات المحتملة لإمدادات الغاز.



ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوريل قوله "في السنوات الأخيرة، عززت روسيا قدرتها على الصمود ضد العقوبات الاقتصادية، من خلال زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، أكثر مما فعلناه لتعزيز قدرتنا على مواجهة الانقطاعات المحتملة في إمدادات الغاز".



وتابع بوريل على مدونته الشخصية "يجب أن نفكر على وجه السرعة في تطوير احتياطيات الغاز الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي وإمكانية الشراء المشترك للغاز، كما اقترحت المفوضية الأوروبية".