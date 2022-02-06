الرئيس السيسى لرجال المنتخب: كسبتم احترام الجميع.. وثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، التحية لرجال المنتخب لكرة القدم، مؤكدا أنهم شرفوا مصر وكانوا على قدر الثقة.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": “أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.. لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال”.

وأضاف: “ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله”.