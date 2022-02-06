ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

انتهى الوقت الإضافي من مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالتعادل السلبي ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من عمر لقاء مصر والسنغال، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير الجاري.

وواصل منتخب السنغال هجماته على دفاع المنتخب المصري، الذي بدا متماسكًا في وجه الهجمات العنترية التي شنها ساديو ماني ورفاقه.

فيما واصل محمد أبو جبل حارس منتخب مصر تألقه بعدما زاد عن مرماه في أكثر من هجمة خطيرة.