مصر والسنغال يحتكمان للأشواط الإضافية فى نهائى أمم إفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من عمر لقاء مصر والسنغال، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير الجاري.

وواصل منتخب السنغال هجماته على دفاع المنتخب المصري، الذي بدا متماسكًا في وجه الهجمات العنترية التي شنها ساديو ماني ورفاقه.

فيما واصل محمد أبو جبل حارس منتخب مصر تألقه بعدما زاد عن مرماه في أكثر من هجمة خطيرة.

وأجرى البرتغالي كارلوس كيروش تعديلات في صفوف «الفراعنة»، بنزول أحمد سيد «زيزو» بدلًا من عمر مرموش، ومروان حمدي بدلًا من مصطفى محمد، ومحمود حسن «تريزيجيه» بدلًا من عمرو السولية.

ووصل منتخب مصر إلى مرمى منتخب السنغال من خلال كرة ثابتة سددها أحمد سيد «زيزو» على رأس محمد عبد المنعم الذي صوت مباشرة أعلى العارضة.

ويحتكم المنتخبان للشوطين الإضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، على أرضية ملعب «أولمبيه»، الواقع بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وهو نفس الملعب الذي شهد تفوق مصر على فريق الأسود غير المروضة.