المستشار الألماني: مستعدون لإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق، قبل زيارة مهمة لواشنطن حيث سيسعى لتعزيز تأثيره في الأزمة الأوكرانية.

وقال شولتز في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري لتعزيز وجودها في عمليات حلف شمال الأطلسي في دول البلطيق.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قد قالت في وقت سابق اليوم إن ألمانيا مستعدة لتعزيز وجودها في ليتوانيا.

وأضافت أنه من حيث المبدأ، القوات متاحة للتعزيزات، ونجري الآن محادثات مع ليتوانيا لتحديد ما سيكون مفيدا.