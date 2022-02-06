الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير سابق: القوات الروسية ليست كافية لاحتلال أوكرانيا بالكامل

أوكرانيا
أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني الأسبق أندريه زاغورودنيوك، اليوم الأحد، إن روسيا لديها القوات الكافية لاحتلال العاصمة الأوكرانية كييف أو أي مدينة أخرى، لكن القوات الروسية ليست كافية لتنفيذ احتلال كامل للبلاد.

وأضاف زاغورودنيوك - في حوار لصحيفة "الجارديان" البريطانية - أن الوضع في أوكرانيا "يبدو مُزريًا لأن روسيا الآن يمكنها احتلال أي مدينة في أوكرانيا، لكننا لم نر بعد الـ200 ألف جندي اللازمين لتنفيذ غزو كامل للبلاد".

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن غزو روسيا لأوكرانيا أمرا حتميا، موضحا أن حشد القوات الروسية حتى الآن يتبع الاتجاه المُعتاد، إلا أن نوايا الكرملين واستراتيجيته تظل غامضة.

وتابع الوزير الأوكراني السابق أنه لا يوجد نهاية سياسية لسيناريو الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفا: "إذا احتل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين كييف، سيكون هناك حرب شاملة وسيقاتل الجيش الأوكراني بالإضافة إلى المقاومة الهائلة طوال الوقت، لكن لماذا سيرغب (بوتين) في ذلك؟".

واستطرد قائلا: "سيكون هناك دماء وعقوبات، ولا أحد يرغب في هذا النوع من الحروب الدولية في أوروبا حاليا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت على حق عندما أفشت معلومات استخباراتية حول الخطط الروسية وقدرات الجيش الروسي.

وشددت الرئاسة الأوكرانية الأحد على ان فرص حل الازمة المتصاعدة مع روسيا عبر الدبلوماسية تبقى أقوى من مخاطر شن هجوم بعدما حذرت الولايات المتحدة من ان موسكو كثفت تحضيراتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا.

قال مسؤولون أميركيون أن الكرملين حشد 110 آلاف عنصر على الحدود مع اوكرانيا لكن التقارير الاستخباراتية لم تحدد بعد ما اذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمما فعليا على اجتياح البلاد.
وقدّرت الاستخبارات الأميركية من جهتها أن روسيا بات لديها فعليا 70 بالمئة من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا ويمكن أن يكون لديها القدرة الكافية أي 150 ألف جندي لتنفيذ هجوم خلال أسبوعين.

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وائل لطفي

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