فكرة الحب المشروط في العلاقات فكرة رومانسية ونبيلة جدا، كلنا محتاجين النوع ده من الحب، حد يحبنا زي ما احنا بعيوبنا وتغيراتنا.. مش محتاجين نمثل قدامهم شخصية تانية ولا محتاجين نلبس ماسك عشان نبان حلوين،

الحب اللي بجد غير المشروط هو اللي تحب فيه شخص زي ماهو مش محتاج تغير فيه حاجة لا في شكله ولا في صفاته، اللي بتقف جمبه وفي ضهره وتسعي معاه لتحقيق ذاته وأحلامه، اللي تخليه يحس انه مرتاح في التعامل معاك مش محتاج مجهود كبير عشان يفّهمك كل كلمة بيقولها، وكل تصرف بيعمله ويحاول يجمل كل حاجة فيه وكأنه رايح اجتماع لرئيس مجلس إدارة الشركة.

لكن كتير بيسيئوا لاستخدام النوع ده من الحب وبيبتزوا بيه الطرف التاني في العلاقة، وبيفكروا فيه زي حب الأم لولادها إنها بتدي كل الحب والرعاية والاهتمام مهما عملوا ومش بتستني منهم أي مقابل.

وبيبقوا مستنيين الحب الغير مشروط بالطريقة دي من شريكهم في العلاقة، تلاقي طرف مثلا لما بيتعصب بيهين شريكه أو يستخدم العنف تجاهه ويرجع يقول ما أنتي لازم تستحمليني وتحبيني في كل أحوالي، أو يكون بيخون ويكدب ويقدم الاهتمام لحد تاني ويحب حد تاني ومستني ان شريكته أو شريكها يستني ويستحمل لحد ما يرجعله تاني .. ماهو حب غير مشروط بقي.

يكون طرف طالب الاهتمام طول الوقت ورافض إنه يقدمه، دي مش علاقة ومش هو ده الحب غير المشروط.

واللي يطلب ده بالطريقة دي علي، إنه مش لاقي الحب الكافي يبقى اسمه ابتزاز باسم الحب.

حب الأهل لولادهم مبني علي الغريزة، بس هما برضه اللي بيربوهم وبيقوموهم.. هما اللي بيزرعوا وبيحصدوا ثمار اللي زرعوه.. بيعاقبوا ولادهم بهدف التقويم وده مش بيأثر علي الحب خالص.. وكمان الأهل ده دورهم .. العطاء المستمر وفي تجاه واحد ده واجب الأب والأم تجاه أطفالهم مهما عملوا ومهما حصل منهم دي مسئوليتهم هما.

لكن في العلاقة الموضوع مختلف لازم تكون في اتجاهين مش تجاه واحد.. مفيش علاقة صحية أبدا ممكن تكمل من تجاه واحد بس.

طرف واحد اللي بيدي، اللي بيهتم، اللي بيبني، مش منطقي تماما.

ممكن جداً تلاقي نفسك بتحب حب غير مشروط، لكن عقلك بيتدخل ويحط حدود عشان يحميك.

الحب مشاعر بتحس بيها من غير سبب، لكن قرار إنك تدخل علاقة أو تكمل فيها مينفعش يكون مبني علي المشاعر بس وإلا تكون بتعرض نفسك لتجربة علاقة مؤذية.

ضروري يكون في حدود للعطاء والتسامح في العلاقات عشان تأمن لنفسك حد لاحتياجاتك من الأحترام والحب والتقدير.

من أمن العقاب أساء الادب، وكتر التفويت يعلم البجاحة.

في فرق إنك تكون متسامح وده شيء جميل ومطلوب وبين إنك تفقد احترامك لنفسك! متقدرهاش.. متحبهاش بقدر مابتحب حبيبك، وساعتها متستناش غيرك إنه يحبها ويحترمها.

الحب غير المشروط بيكون مدمر جدا للشخص لما يوصل لدرجة إنه يتقبل ويعدي أي حاجة من حبيبه عشان يكمل - خيانة، كدب، اهانة، قلة احترام، قلة اهتمام - ساعتها الشخص ده محتاج يقف مع نفسه ويستعين بمتخصص يساعده يأما يحط حدود للعلاقة دي مع الشخص ده.. ياما يساعده إنه يخرج منه ويتعافى من الأذى اللي حط فيه نفسه بنفسه.

يكون الحُب غير المشروط بشكل إيجابي لما يفهم كل طرف في العلاقة احتياجات الطرف الآخر، وأن لا يكون التنازل على حساب الاحتياجات الخاصة للطرفين، فيتم التعامل مع هذا النوع من الحُب بنضج، ومعاملة الطرف الآخر بالحُب والاحترام، والأخذ بعين الاعتبار وجود حدود لكل طرف لا يمكن تخطيها، وعدم الاستهزاء بيها أو الاستهتار بحاجات أو رغبات وأفكار الطرف الآخر، فلو تم الحب غير المشروط على نضج ووضع حدود مناسبة للطرفين هيمشي بمنحى إيجابي، فالحُب غير المشروط يكون إيجابي لو تم التعامل مع المشاكل اللي بتواجه الشريكين بتفاهم واحترام، مع احترامك لطلبات غيرك طوعًا منك، من غير ماتضر بنفسك بالمرتبة الأولى.