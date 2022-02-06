اليوم.. أحد الكهنة في المارونية وتذكار 28 قديسًا في كنائس الغرب

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول أحد الكهنة، ويحتفل اليوم في الكنيسة اللاتينية ايضا بحلول الأحد الخامس من زمن السنة، وتذكار القدّيس بولس مكي ورفقائه الـ 25، شهداء اليابان.

وولد بولس في اليابان بين 1564-1566. دخل الرهبنة اليسوعية. ثم بشر بالإنجيل بين مواطنيه بنجاح كبير. ولما اشتد الاضطهاد على الكاثوليك ألقي القبض عليه مع خمسة وعشرين من رفقائه. وبعد الآلام والتعييرات الكثيرة، قادوهم الى مدينة ناغازاكي حيث صلبوهم. كان ذلك عام 1597.



كما تحتفل كنيسة الروم الملكيين اليوم بحلول أحد الفريسيّ والعشَّار، و تذكار القديس الشهيد الطبيب إيليان الحمصي، وقالت الكنيسة إنًّ القدّيس ايليان هو طبيب شاب في حمص. استشهد في عهد الإمبراطور نومريانوس (283-284).

بجانب تذكار القديس البارّ فوكولس أسقف إزمير، وايضا قالت الكنيسة إنَّ القدّيس فوكولس كان تلميذ يوحنا الحبيب، وسلف القدّيس يوليكربوس على كرسي ازمير.

وبتلك المناسبات القت الكنيسة خُطبة قالت فيها إنه قال الفريسيّ: "لأَنِّي لَستُ كَسائِرِ النَّاسِ". ومن هم سائر الناس، إن لم يكن جميع الناس ما عداه هو؟ "أنا بار وسائر الناس خطأة؛ لَستُ كَسائِرِ النَّاسِ السَّرَّاقينَ الظَّالمِينَ الفاسقِين". وها أنّ وجود الجابي إلى جانبه منحه فرصة ليتباهى أكثر في نفسه: "أنا لست كسائر الناس؛ أمّا هو، فإنّه كسائر الناس. أنا لست مثله، بفضل أعمالي الصالحة، أنا لست بخاطئٍ. إِنَّي أَصومُ مَرَّتَيْنِ في الأُسبوع، وأُؤَدِّي عُشْرَ كُلِّ ما أَقتَني". ماذا طلب من الله؟ إن راجعنا كلامه، لن نجد شيئًا. لقد صعد مدّعيًا أنّه يريد الصلاة؛ لكنّه لم يطلب شيئًا من الله، بل بدأ يمدح نفسه. وكان حتّى قليلاً عليه ألاّ يطلب شيئًا من الله وأن يمدح نفسه: إضافة إلى ذلك، فقد أهان مَن كان يصلّي إلى جانبه: هذه ذروة الوقاحة!

أمّا الجابي، "فوقف بعيدًا"، ومع ذلك كان قريبًا من الله: كان توبيخ قلبه يُبعده عن الله، لكن حبّه كان يُقرّبه منه. وقف هذا الجابي بعيدًا، لكنّ الله اقترب منه ليسمعه. "الرَّبُّ تَعالى ونَظَرَ إِلى المُتَواضِع أَمَّا المُتَكَبّر"، كهذا الفرّيسي، "فيَعرِفُه مِن بَعيد"، فكلّ مَن يرفع نفسه، يراه الله من بعيد، لكنّه لا يتجاهله.

في المقابل، انظروا إلى تواضع هذا الجابي. فهو لم يكتفِ بالوقوف بعيدًا، بل لم يجرؤ على رفع عينيه نحو السماء. لم يجرؤ على رفع عينيه للبحث عن نظرة. لم يجرؤ على النظر إلى السماء لأنّ ضميره كان يُخفضه، لكنّ الرجاء كان يرفعه. اسمعوا أيضًا: "كانَ يَقرَعُ صَدرَه". لقد طلب العقاب من نفسه؛ لذا، سامح الله هذا الإنسان الذي اعترف بخطيئته: "اللّهمّ ارحمني أنا الخاطئ": هذا رجل يصلّي! لماذا تتعجّب أن يتجاهل الله أخطاءه في حين اعترف بنفسه بها؟ هو حاكم نفسه والله دافع عن قضيّته؛ هو اتّهم نفسه والله دافع عنه. "والحقّ أقول لكم..." الحقيقة هي التي تتكلّم، إنّه الله، إنّه القاضي. "هذا الجابي نَزَلَ إِلى بَيتِه مَبروراً وأَمَّا ذاكَ فلا". قل لنا لماذا، يا ربّ؟ "كُلُّ مَن رَفَعَ نَفْسَه وُضِع، ومَن وَضَعَ نَفْسَهُ رُفِع".