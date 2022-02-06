تحسن مؤشرات الاقتصاد وإطلاق صندوق جديد.. حصاد التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قيام شركة "إن آي كابيتال" بطرح صندوق "15/30" وهو صندوقها الجديد لأدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري بحجم اصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022.

https://www.dostor.org/3706496

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشرات الأداء الاقتصادى عن كل من الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، فاقت التوقعات بشكل إيجابي، مضيفة أنه سيتم إعلان المؤشرات بشكل مفصل بحلول منتصف شهر فبراير الجاري.

https://www.dostor.org/3706311

نشرت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من المعلومات بشأن الحوافز الخاصة للمستثمرين، والتى تمنح للمشروعات التى تقام فى المنطقة الاقتصادية والمنطقة الحرة.

https://www.dostor.org/3706656

عقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع جمعية المهندسين الكهربائيين المصرية بالقاهرة الندوة العلمية “الميتافيرس وتداعياته على التنمية المستدامة” تحت شعار التغيير يقاس بالثانية.

https://www.dostor.org/3706744

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمة صادرات مصر للدول العربية بلغت 2 مليار و313 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/2022، مقابل 2 مليار و537 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 8%.

https://www.dostor.org/3706297

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم أستاذ الإقتصاد الرقمي، إن الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد سيوفر الكثير من الأموال لأصحاب البيزنس؛ لأنه يخلق "بيزنس جديد" عبر الشركات الافتراضية والحكومات والوزارات إلخ؛ مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا لن تنتشر سريعًا لأن البنية التحتية التكنولوجية حول العالم ليست مستعدة بعد.

https://www.dostor.org/3706755