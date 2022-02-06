غدًا.. الهند تبدأ تخفيف قيود الجائحة وتُعيد موظفيها الحكوميين للمكاتب

أعلن وزير الدولة لشئون الموظفين بالهند جيتيندرا سينغ اليوم الأحد، استئناف العمل بحضور كامل من المكاتب وبدورات كاملة لكل موظفي الحكومة المركزية بداية من غدٍ الاثنين، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سينغ - في تصريحات نقلتها صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية على موقعها الإلكتروني - "اليوم تم إجراء مراجعة لوضع الجائحة، وفي ضوء تراجع الإصابات وكذلك معدل إيجابية الاختبارات، تم اتخاذ قرار باستئناف العمل بحضور كامل من المكاتب بدءا من الغد وعلى الموظفين في مختلف المناصب ودون أي استثناءات".

وأضاف أن رؤوساء الأقسام والمديرين سيتعين عليهم التأكد من التزام جميع الموظفين بارتداء الأقنعة الطبية طوال وقت العمل والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي، مشددا على أن العمل من المنزل لم يعد خيارا أمام أي موظف بالحكومة المركزية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 107 آلاف و474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليوناً و188 ألفاً و138 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 865 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 501 ألف و979 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ مليوناً و225 ألفاً و11 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 40 مليوناً و461 ألفاً و148 شخصاً، وذلك بعدما تعافى 213 ألفاً و246 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.