الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تصرح رسميًا باستخدام لقاح سبوتنيك لايت للوقاية من كورونا

لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك

 أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الأحد أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ذي الجرعة الواحدة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تم تسجيله رسميا في الهند.


وذكر الصندوق - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الهيئة العامة لمراقبة الأدوية في الهند صدقت رسميا على استخدام لقاح "سبوتينك لايت" الروسي الصنع للوقاية من فيروس كورونا.


وأضاف البيان "وبذلك يكون سبوتنيك لايت مسجلا في أكثر من 30 دولة بإجمالي عدد سكان 2.5 مليار نسمة"، مشيرا إلى أن عددا من الدول بينهم الأرجنتين والبحرين والإمارات والفلبين وسان مارينو صدقوا بالفعل على استخدام سبوتنيك لايت كلقاح معزز يمكن استخدامه مع أو بعد أي من اللقاحات الأخرى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 107 آلاف و474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليوناً و188 ألفاً و138 حالة.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 865 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 501 ألف و979 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ مليوناً و225 ألفاً و11 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 40 مليوناً و461 ألفاً و148 شخصاً، وذلك بعدما تعافى 213 ألفاً و246 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي
 

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