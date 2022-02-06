المؤبد لشاب خطف طفلة وهتك عرضها في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المؤبد بتهمة حيازة الحشيش المخدر، وخطف طفلة وهتك عرضها بالإكراه بدائرة قسم شرطة دار السلام.

بداية القضية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من أسرة طفلة مقيمة بدائرة القسم، مفاده قيام متهم باستدراج نجلتهم والتعدي عليها جنسيًا رغمًا عنها وهتك عرضها، بعدما خطفها وجردها من ملابسها وتناوب الاعتداء عليها.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تم التأكد من صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض المتهم، وبتفتيشه عثر بحيازته على الحشيش المخدر وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي وهاتفين محمول وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرضة على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.