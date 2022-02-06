مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط تزوير وتلاعب في المستندات

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.

جاء ذلك بناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بإفراج شركة خ . ا . ل عن 2 سيارة ماركة باجيرو وميتسوبيشى بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستعمال هذه السيارات خلال فترة الحظر للعمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض ومحمد رفعت وعبدالله دسوقى وأحمد أسامة رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات .

وذهبت اللجنة لمقر الشركة وراجعت الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارتين فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارتين في أغراض أخرى غير الغرض الذى تم إعفاؤهما من أجله .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 33 لسنة2022 تحريات وضبط .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 300 ألف و 943 جنيها، تم سدادها بالكامل بالقسيمة رقم 921534 فى 2022/2/5 .