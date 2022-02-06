الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل أكثر من 77 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 77 ألفا و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 93 ألفا و157 إصابة في اليوم السابق.

كما سجلت البلاد 229 وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 375 وفاة في اليوم السابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 11 مليونا و542 ألفا و793 إصابة، والوفيات إلى 148 ألفا و542 وفاة.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات حكومية إيطالية، أن عدد المواطنين الذين أكملوا دورة التطعيم الأولية ضد كورونا، ارتفع ليصل لنحو 47.1 مليون شخص، أي ما يعادل 87% من السكان الذين تجاوزت أعمارهم 11 عامًا.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في نسختها العربية، يقدر عدد الإيطاليين الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا 31.14 مليون نسمة، أي ما يعادل 52.5% من السكان الذين تجاوزت أعمارهم 12 عامًا.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر من مليون طفل ضمن الفئة العمرية من 5 أعوام وحتى 11 عامًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا، أي ما يعادل 30% من إجمالي هذه الفئة العمرية، بينما أكمل 332 ألفًا الدورة التطعيمية، أي ما يعادل 9%.

وأظهرت البيانات الإيطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد- 19، نقلتها وكالة "آكي" للأنباء الإيطالية، أن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الإيجابية الحالية المؤكدة والمتعافين والضحايا منذ بداية الأزمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 10 ملايين 383 ألفًا و561، ساهم الوباء في حصد أرواح 144 ألفًا و770 منهم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي
 

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وائل لطفي

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