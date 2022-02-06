الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول رسالة من والد الطفل السوري المختطف «فواز قطيفان» (فيديو)

الطفل السوري فواز
الطفل السوري فواز قطيفان

أثار الطفل السورى فواز قطيفان تعاطف العالم العربى، بعد انتشار مقطع فيديو يتعرض فيه الطفل للتعذيب على يد مختطفيه من قريته فى ريف درعا.

وظهر والد الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، لأول مرة اليوم الأحد، في بث مباشر وجه خلاله رسالة شكر لكل من سانده في العالم العربي.

وانطلقت حملات كبيرة جدا خلال الفتر الماضية تطالب بإنقاذ فواز القطيفان ومساعدة أهله في جمع الفدية المطلوبة.

وأعرب محمد القطيفان والد الطفل السورى المخطوف عن شكره للجميع وأكد أن المبلغ المطلوب للفدية اقترب من الاكتمال، وأن عشيرته سوف تساعده، دون الحاجة إلى تبرعات أو حملات خيرية.

وقال محمد قطيفان في رسالته "أول شيء بحب أشكركم جميعا الله يجزيكم الخير، وكل واحد ساندنا في هذه المصيبة الله يجزيكم الخير جميعا.

وتابع القطيفان، "اليوم بتاريخ 6-2 أحب أبلغكم إن الحمد لله جمعنا مبلغ وما تبقى عشيرتنا آل قطيفان متكفلة به".
واختتم الأب السورى رسالته قائلا "إحنا ما بدناش حد يقعد يلم تبرعات من برة على اسم ابننا فواز، إحنا بعون الله اتكفلنا بلم باقي المبلغ والشكر للجميع".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتعرض أهالى الطفل السورى فواز قطيفان المختطف منذ ثلاثة أشهر، للتهديد مرة أخرى في الساعات السابقة من قبل العصابة.

وقالت العصابة أنه فى حال عدم تسليم الفدية المالية المطلوبة خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء المقبل سيتم بتر أصابع الطفل.

وأشار المرصد إلى أن هناك مصادر أخرى قالت أن الطفل سيتم الإفراج عنه خلال الساعات القادمة وفق اتفاق جرى بين ذوي الطفل والعصابة الخاطفة على أن يتم تسليم المبلغ المطلوب.

الطفل السوري فواز قطيفان سوريا خطف طلب فدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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