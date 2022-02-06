بنسبة مشاركة 96%.. الجزائر تعلن النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للبرلمان

أعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من ٩٦ % عند غلق مكاتب الاقتراع مساء أمس السبت.

وأوضح شرفي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن جبهة التحرير الوطني (أحد أكبر القوى السياسية) حصدت 26 مقعدا، فيما فاز المرشحون المستقلون بـ13 مقعدا، بينما نجح "التجمع الوطني الديمقراطي" (تيار اليمين الوسط) في الحصول على11 مقعدا.

كما حصلت حركة البناء الوطني -حزب سياسي تأسس في 2013 وهو تيار إسلامي محافظ وطني- على5 مقاعد، وحصلت جبهة "المستقبل" -حزب من تيار الوسط يغلب عليه عنصر الشباب- على 5مقاعد.

وفي السياق ذاته، حصدت جبهة "القوى الاشتراكية" على مقعدين، و"صوت الشعب" على مقعدين، وحصل "الفجر الجديد" على مقعدين، و"أمل الجزائر" على مقعد واحد، وحصلت حركة "مجتمع السلم" ( حزب سياسي إسلامي ) على مقعد واحد).

ووفقا للدستور الجزائري، تتولى المحكمة الدستورية الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.

كانت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قد انطلقت، أمس /السبت/ عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها ٥٨ ولاية، وتبلغ الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي أكثر من ٢٧ ألف ناخب.

وهذا الاقتراع هو الاول في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي اعتبره "استكمالا لمسار بناء مؤسسات الدولة" بعد انتخاب مجلس النواب ثم المجالس المحلية في نوفمبر.

ورغم إضافة بعض الصلاحيات الى مجلس الأمة في دستور 2020 إلا ان دوره يبقى مرتبطا بالنظر في القوانين التي سبق التصويت عليها في الغرفة الأولى للبرلمان، ما عدا في مجال التشريع للتنظيم المحلي أو التقسيم الإقليمي، بما أن ثلثي أعضائه من المُنتخَبين المحليين.

وتركز الاضواء على مجلس الامة عند شغور منصب رئيس الجمهورية بما ان الدستور ينص على ان يتولى مهام الرئيس بالانابة رئيس مجلس الامة.

وحدث ذلك عند استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي في أبريل 2019 وتولي عبد القادر بن صالح المنصب حتى انتخاب عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019.