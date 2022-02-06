الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر التقرير الطبي في واقعة «التعدي على سائق توك توك» لسرقته في أوسيم

حبس
حبس

كشف التقرير الطبي للمجني عليه في واقعة سرقة مركبة التوك توك الخاصة به أثناء توصيلهما في أوسيم وأنه أثناء سرقة مركبته حاول أن يتمسك بالتوك توك، ولكن المتهمان قاما بسكب (شطة) على عينيه حتى تفلت يديه.

وأفاد التقرير الخاص بالسائق أنه يبلغ من العمر 22عامًا وكان يصرف على نفسه وأن المتهمين أصاباه بمطواة في وجهه، حيث أصيب بـ 10غرز، بالإضافة إلى طعنة في الذراع الأيسر، وأدى إلى تقطع في شريان الساعد الأيسر.

وكانت كشفت نيابة شمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة الاعتداء على سائق توك توك على يد عاطلين، لسرقة مركبته بالإكراه، بأوسيم، أن العاطلين بعد سرقتهما للتوك توك، وإصابة السائق، فرا هاربين لبيع التوك توك عند أحد المحال.

 

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وائل لطفي

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ننشر التقرير الطبي في واقعة «التعدي على سائق توك توك» لسرقته في أوسيم

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