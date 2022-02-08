بالأرقام.. كيف تطور قطاع الفاكهة والخضروات في مصر رغم كورونا؟

تطور قطاعا الفاكهة والخضروات في مصر، بشكل مستمر رغم أزمة جائحة كورونا التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، و ألقت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة «فاو»، الضوء على القطاع الزراعي في مصر، مؤكدة أن قطاع الفاكهة والخضروات، هو الأسرع نمواً في البلاد خلال الأعوام الماضية.

و احتلت مصر المركز الأول عالميًا في تصدير بعض للحاصلات منها الموالح، وبعض الخضروات ومنها البطاطس، "الدستور" استعرضت في السطور التالية بالأرقام حركة صادرات مصر من الخضروات والفاكهة.

- تصدير 65 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية في مايو 2020

في الوقت الذي توقف فيه حركة الطيران والملاحة تمامًا في أغلب دول العالم، كانت البضائع المصرية تبحر في اتجاهها إلى دول العالم، ففي مايو 2020 وفي أكثر فترات انتشار فيروس كورونا، أمنت مصر لأول مرة كافة احتياجات الدول العربية من عدد من المحاصيل، ومنها الأردن والعراق والسعودية، حسب وزير النقل، فشهدت الموانئ المصرية تصدير 149 ألف طن بضائع عامة بينها 65 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوروبا واستيراد 268 ألف طن حديد وخشب وقمح وذرة ومواد بترولية.

- فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي

وبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات، من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي، وتغزو فيه المنتجات الزراعية المصرية حاليا أسواق أكثر من 160 دولة منها إنجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق.

واستمر تصدير البطاطس والليمون والبرتقال والخضروات إلى أوروبا عن طريق موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة، وسط عمل كافة الموانئ دون توقف في مصر مع الحفاظ على حياة العاملين فيها للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الوظائف والخدمات المعاونة.

- قطاع البستنة حقق عائدات تصديرية بلغت 2.2 مليار دولار

وحسب منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة فاو فإن قطاع الفاكهة والخضروات في مصر، فقد حقق قطاع البستنة عائدات تصديرية بلغت 2.2 مليار دولار؛ الأمر الذي يؤكد قوته رغم اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد بسبب جائحة كورونا العالمية.

وشهد نمو القطاع الزراعي ارتفاع بلغ 10% في 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، فبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2020-2021 لتسجل نحو 2.215 مليار دولار في مقابل 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2019- 2020 بنمو قدره 10%.

وارتفع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021 لتسجل نحو 3.971 مليون طن في مقابل 3.755 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بنمو7ر5%.

وبلغت الصادرات للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي" نحو 1.008 مليون طن بقيمة 570 مليون دولار مستحوذة على 26% من إجمالي قيمة الصادرات، بينما بلغت لدول الاتحاد الأوروبي "نحو 555 مليون دولار من خلال تصدير 764 ألف طن مستحوذة على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و 25% من قيمة الصادرات.

واتبعت وزارة الزراعة تنفيذ المنظومة الجديدة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية بالكامل، وذلك بعد ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية.