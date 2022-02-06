ندوة بعنوان نجيب محفوظ بين القصة والرواية الملحمية بأتيلية القاهرة.. غدا

أعلن أتيلية القاهرة " جماعة الفنانين والكتاب " إقامة ندوة مساء غد الاثنين عن كتاب شيخ النقاد الراحل إبراهيم فتحي " نجيب محفوظ بين القصة والرواية الملحمية " احتفالا بالأديب المصري العالمي نجيب محفوظ وتكريما للناقد الكبير إبراهيم فتحي .



وأوضح الدكتور أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة اتيلية القاهرة - في تصريح اليوم - أن المتحدثين في الندوة الدكتور حسبن حموده والدكتورة منى أنيس، وسط حضور متوقع لعدد من القامات الأدبية والنقاد والكتاب وجمهور اتيلية القاهرة.



وأضاف أن اتيلية القاهرة سوف يقدم خلال هذا الشهر العديد من الأنشطة الثقافية والفن التشكيلي ويتيح الفرصة لتقديم العديد من المواهب المصرية في كافة المجالات ، والذي كان منها مهرجان شعر العامية ومهرجان الفصحى والسينما التسجيلية والذي كان يهدف إلى إحياء ذكرى شعراء مصريين راحلين من الأسماء البارزة في هذا المجال مثل شاعر الفقراء الشاعر الكبير سمير عبد الباقي في محبة الشاعر الكبير فؤاد حجاج والشاعر ماجد يوسف رؤية نقدية للدكتور مدحت الجيار ومختارات شعرية لفؤاد حداد، وتقديم شعراء الفصحى وأيضا تقديم أفلام تسجيلية ووثائقية مهمة بالإضافة إلى تقديم عدد من معارض الفنون التشكيلية.



وأكد الجنايني أن الاتيلية من المنارات الثقافية المهمة بمصر، والتي شكلت قدر كبير من الحراك الثقافي الذي شهدته مصر منذ سنين طويلة ويعتبر مركز راسخ لحركة ثقافية ثابته أكثر قوة وفعالية، منذ تأسيس هذا الأتيليه على يد الفنان محمد ناجي العام 1953 ليكون منارة ثقافية منذ اليوم الأول، والتي شكلت إضافة حقيقية لمراكز الإبداع والإشعاع الثقافي في مصر، باحتضانه كبار الأدباء والمثقفين المصريين والعرب.



جدير بالذكر أن الاتيلية شهد مراحل تطور خاصة الستينات من القرن الماضي وشهدت جدرانه كل مجالات الفنون والإبداع، وإن كان اسمه ارتبط في بداياته بالفنون التشكيلية، ومن خلال مسيرته وقام بدور تنويري وحراك ثقافي وسياسي وأوجد تيارات مختلفة لها دور فى الدفاع عن الإبداع.

