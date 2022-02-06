الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الأردن ومبعوث أممي يبحثان جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه، اليوم، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.


وأكدا الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أهمية تضافر جميع الجهود لتحقيق تقدّم على طريق التوصل لحل سياسي للأزمة ومعالجة تداعياتها.


وشدّد وزير الخارجية الأردني على أن المملكة مستمرة بالعمل مع الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين والإقليميين للدفع باتجاه حلّ سياسي ينهي الأزمة، ويحفظ وحدة سوريا، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويخلص سوريا من الإرهاب، ويعالج تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية كافة، ويعيد لها دورها في المنطقة، مثمنا الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية دورها في جهود إنهاء الأزمة.


وأوضح التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة استمرار الأزمة وأعباء اللجوء المتزايدة، مشيرا إلى تعاظم خطر تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى المملكة، مبينا أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا الخطر وحماية أمنه ومصالحه الوطنية، محذرا من الانعكاسات الصعبة لتراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم، مؤكدا أن توفير العيش الكريم للاجئين مسؤولية مشتركة للدول المستضيفة والمجتمع الدولي.


من جهته، أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا الجهود التي يبذُلها والاجتماعات التي عقدها مؤخراً، للوصول إلى حلٍ سياسيٍ للأزمة في سوريا، مؤكدا أهمية التعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في هذا المجال، مشيداً بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة باستضافة اللاجئين السوريين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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