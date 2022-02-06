الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أجندة أبرز فعاليات اليوم الأخير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلاقي يوميا إقبالا واستحسانا لدى رواده.


ومن المقرر أن تتضمن فعاليات يوم غد الاثنين؛ ندوة "يحيى حقي رائدًا للقصة القصيرة" ظهرا بالقاعة الرئيسية يتحدث خلالها الدكتور حسام فاروق، والدكتور حام جابل، والدكتورة هويدا صالح، يعقبها جلة "الخطاب الديني وترسيخ الهوية"، يتحدث خلالها الدكتورة وفاء عبد السلام والدكتورة إيمان ممدوح، يليها ندوة بعنوان "خطاوي الغناوي" يتحدث خلالها محمد رحسيم وحسن زكي.


أما قاعة ضيف الشرف، فتنطلق الندوات منذ الظهيرة بحفل توقيع كتاب "مقهى رئيس.. عين على مصر" لميسون صقر القاسمي، يعقبها ندوة "المنصات الرقمية وثقافة الشباب"، يحاضر فيها أحمد الغندور وإيمان الإمام وعبد الله عنان، ومحمد طاهر، وأحمد سعيد، يليها ندوة عن "أهل الطرب: كمال الطويل وكارم محمود"، يتحدث خلالها الدكتور أشرف عبد الرحمن، والدكتور زين نصار، وماهر زهدي والدكتورة ناهد عبد الحميد، ونسمة تليمة، يليها محور تجربتي في الكتابة لعلي بدرخان.


أما المكتبة الأدبية بالمعرض، فتشهد ندوة حول كتاب "السياسة المصرية والتوازن الاستراتيجي" للواء أحمد يوسف، ثم ملتقى الشعراء بمشاركة 16 شاعر على جلستين، يتخللهما مناقشة كتاب "عبودية الكراكيب للمؤلفة الدكتورة مروة هاشم.


وتشهد قاعة الفنون، عددًا من الفعاليات حول السينما التسجيلية لأفلام المعهد العالي للسينما، والثقافة التشكيلية، حول مشروع رسم مصر وأهميته في توثيق التراتث المصري، وأخرى حول المسرح التربوي، وأخيرًا فيلم "حكايةالعمر كله" لفريد الأطرش.


وتتواصل فعاليات البرنامج الفني بعروض موسيقية وفنية وعروض السيرك القومي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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