الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردني: الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل أولويات المرحلة المقبلة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، أن الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع والأفكار لتسريع النمو وتوفير فرص العمل، أولويات المرحلة المقبلة.


وأوضح خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مع عدد من الاقتصاديين الأردنيين اليوم الأحد - أهمية انعقاد ورش العمل الوطنية للخروج بخارطة طريق اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف من خارطة الطريق هو ضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يكون هذا المسار مكملا لعملية تحديث المنظومة السياسية والإصلاح الإداري.


وأكد العاهل الأردني - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - ضرورة ترجمة خارطة الطريق إلى خطط عمل ذات أطر زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مشددا على أهمية التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها، وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات والمزايا الكثيرة التي يزخر بها الأردن، خصوصا في قطاعات التعدين والطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وخدمات الرعاية الصحية والزراعة والصناعات الإبداعية.. موضحا ضرورة البناء على ما تم إنجازه.


من جانبهم، قدم الحضور عددا من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.. مشيرين إلى ضرورة اتخاذ إصلاحات إجرائية سريعة على المدى القصير، بالتوازي مع العمل على إعداد خارطة طريق على المديين المتوسط والطويل، لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية.


واستعرض عدد من الحضور القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة تنافسية المملكة، مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعة، إضافة إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها التكامل الإقليمي مع دول المنطقة، مؤكدين دور الاستقرار التشريعي في تحفيز الاستثمار، ولافتين إلى أهمية المشاريع الكبرى في تحريك الاقتصاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائى للتيرم الثانى

تعرف على الجائزة المادية للفوز بكأس الأمم الإفريقية

وفاة المفكر سيد القمنى عن عمر 74 عامًا

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

صور

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟

إسرائيل: الاتحاد الإفريقى رفض محاولات منعنا من الحصول على صفة مراقب

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى