الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين في المقدمة.. تعرف على أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الدول العربية

كورونا في البحرين
كورونا في البحرين

تصدرت البحرين، اليوم الأحد، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 7 آلاف و434 إصابة جديدة، كما تعافت 5 آلاف و917 حالة بإجمالي 352 ألفا و928 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1411 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و260 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 3 آلاف و878 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 708 آلاف و897 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و954 حالة، والشفاء إلى 666 ألفا و697 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ‌‎2015 إصابة جديدة بإجمالي 857 ألفا و657 حالة، وحالتي وفاة بإجمالي 2264 حالة، وتعافي 1531 حالة بإجمالي 784 ألفا و650 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و7480 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 87.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4 آلاف و242 إصابة جدية، و15 وفاة، و2167 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 450 ألفًا و118 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و67 حالة، والشفاء إلى 399 ألفًا و458 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و589 إصابة جديدة، و17 وفاة، وتماثل 5 آلاف و259 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و248 ألفا و199 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و516 حالة، والشفاء إلى مليونين و147 ألفا و381 حالة بنسبة 95.5%.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و232 إصابة جديدة بإجمالي 578 ألفا و819 حالة، وحالتي وفاة جديدتين بإجمالي 2510 حالات، وتعافت 4 آلاف و712 حالة بإجمالي 522 ألفا و882 حالة بنسبة 90.3%.

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