ضبط 1256 جوال دقيق مدعم قبل تهريبه في القليوبية

وجهت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة على الأسواق لضبط حركة تداول السلع، ومكافحة كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة وتضر بالبيئة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لتصرفه في 1256 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 63 طن دقيق بلدى تصرف لمستحقي الدعم من قبل الدولة، وذلك بعد القيام بعملية جرد، وقيامه ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملة من ضبط 60 شيكارة بداخلها خبر محمص مطحون "بقسمات"، بإجمالي وظن 3 أطنان، مجهول المصدر ودون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المسؤول عن مصنع تعبئة مواد غذائية بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لإدارته المخزن الخاص بالمصنع بدون ترخيص من الجهات الرقابية المختصة.