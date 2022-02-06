الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية تونس يجرى محادثات مع المنفى لدعم الأمن والاستقرار فى ليبيا

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

بحث وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الوضع في ليبيا وتطور المسار السياسي والمشاورات الجارية مع مختلف الأطراف لإيجاد التوافقات الضرورية التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأحد - أن المحادثات جاءت على هامش المشاركة في الدورة العادية 35 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، وتناول اللقاء الوضع في ليبيا وتطور المسار السياسي والمشاورات الجارية مع مختلف الأطراف لإيجاد التوافقات الضرورية التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار في ليبيا بما يمكنها من استعادة مكانتها الوازنة ودورها الحيوي في المنطقة.
من جانبه، أكّد المنفي تقديره لموقف الرئيس التونسي قيس سعيّد الداعي إلى تمكين الشعب الليبي من إدارة شئونه والكف عن التدخلات الأجنبية، مثمنا كل التسهيلات التي تتيحها تونس ليبقى المسار الليبي قائما حتى التوصل إلى الحلول المنشودة.
وأضافت الخارجية التونسية أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أفضل المستويات وأهمية دعم وتنشيط وتنويع المبادلات التجارية البينية والشراكات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص والعام باعتبارها عوامل أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضحت أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي حمل الجرندي تحياته إلى الرئيس التونسي وحرصه على دعم العلاقات باتجاه كل ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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