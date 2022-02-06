الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد زكي يتحدث إلى شيطان الوحي في رواية «تاروت»

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر للكاتب أحمد زكي، رواية "تاروت شيطان الوحي" عن دار الصقر للنشر والتوزيع، ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويقول الكاتب: 

«هل جربت أن تقرأ تاروتك من قبل؟ تخيل أن يضع القدر بين يديك أوراق تاروت أصلية، أن تنهار حياتك القديمة لتبدأ حياة أخرى مخيفة.

وتخيل أن يسعى إليك كل مخيف وغريب وشاذ من قوانين الكون لتصير حياتك سلسلة لا نهائية من المفاجآت القاسية والمرعبة.. ثم تخيل أن يأتيك أنت الوحي ولكنه وحي من الشيطان.

عندما يضعك الشيطان في تجربة قاسية ويستمتع بألمك النفسي والجسدي، ويريك حقائق مذهلة أنت أصلا في غني عنها تمامًا.

ولكن.. ماذا لو كنت أنت زاهدًا في هذه الزيارات الشيطانية التي تغتال روحك اغتيالا وصدقني لا شيء مؤلم أكثر من موت الروح لا الجسد.

تخيل أن يضيع أحب الناس إلى قلبك في الدنيا من بين يديك "حبيبتك" ثم تعود لتعاني سكرات موت القلب في كل لحظة وأنت بعيد عنها.

و لكن.. ما علاقتها بشيطان الوحي! لا أعرف.. صدقني لا أعرف».

ويُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

 

للكاتب أحمد زكي رواية تاروت شيطان الوحي دار الصقر للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب بين يديك أوراق تاروت أصلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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