الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

البحث عن علا: أبرز المشاهد والشخصيات التي تفاعل معها رواد السوشيال

البحث عن علا
البحث عن علا

مع إعلان شبكة نتيفلكس عن إطلاق النسخة الجديدة لـ علا عبد الصبور من بطولة هند صبري، كان معظم المصريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة إحدى شخصياتهم المفضلة في الدراما، حيث أحدث مسلسل "عايزة أتجوز" في 2010 والذي يدور حول امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا تدور حياتها حول الرغبة في الزواج وتكوين أسرة جدلا واسعا.

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل مع "البحث عن علا" منذ ظهور إعلانه، وقد لفت الانتباه بعض المشاهد وبعض الشخصيات التي نرصدها في التقرير التالي:

صمود علا عبد الصبور

أصبحت علا أم مصرية نموذجية لم تكن أبدا بائسة حتى أخبرها زوجها فجأة أنه يريد الحصول على الطلاق، حدث صادم في حياة روتينية مملة للغاية، وجدت نفسها وحيدة، مفلسة ومطلقة في الأربعينيات من عمرها، كان عليها أن تكافح مرة أخرى ولكن هذه المرة للعثور على ما يميزها كفرد. 

كان ذلك من خلال تأسيس شركتها الخاصة والعثور على طريق العودة إلى صديقة قديمة متمردة، وتبدأ رحلة شاقة لاكتشاف الذات.

خالد النبوي: أمير ساحر

أول ضيف ظهر هو خالد النبوي الذي جاء ليعلم علا أنه يمكنها أن تكون مستقلة ماليًا من أجل الحصول على حريتها الخاصة 

الأطفال

ظهرت نادية ابنة علا كشخص بالغ، فهمت نادية العصر الجديد بطرق أكثر من والدتها، وتمكنت من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لوضع استراتيجية تسويقية لأعمال Ola الجديدة، مما يجعلها شريكًا تجاريًا.

لم تكن نادية مجرد شريكة تجارية ولكنها كانت صديقة وداعمة لأمها التي دفعتها إلى الاستمرار وعدم الاستسلام لما كان يجعلها بائسة.

سليم، الابن البالغ من العمر 11 عامًا، خرج حكيمًا وعادلاً وله صوت خاص به مما يجعله شخصية مؤثرة في العرض.

علا عبد الصبور البحث ن علا هند صبري خالد النبوي عايزة أتجوز

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وائل لطفي

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