قرار عاجل من التعليم لطلاب «أبناؤنا فى الخارج» بشأن استمارة الثانوية العامة

رد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التعليم، على سؤال ائتلاف معًا نستطيع وجود كتابة استمارات للثانوية في الخارج بالنسبة لأبنائنا في الخارج مثل كل عام، لافتًا إلى أنه سيتم إنزال الاستمارات على الموقع مثل كل عام، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق.

أكد أنه إذا كان لأي طالب في الخارج قريب من الدرجة الأولى داخل مصر، فليذهب للإدارة العامة للامتحانات لملء الاستمارة، وذلك فى إدارة التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.

وشددت وزارة التعليم، في خطاب رسمي لها على أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة التقديم للاستمارة الالكترونية بعد المواعيد المحددة لها، كاشفة كل التفاصيل عن التسجيل الإلكتروني وهي كالتالي:

- تقوم الإدارة العام لنظام المعلومات ودعم اتخاذ القرار اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 25 يناير لعام ٢٠٢٢ بإتاحة التسجيل.

- آخر موعد للتسجيل الاستمارة هو الخميس الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٢.

- يبدأ الطلاب في تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الاحد ٢٠ فبراير لعام ٢٠٢٢.

- يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية بها جميع البيانات.

وعن الأوراق المطلوبة فهى كالتالى:

تقوم المدرسة بتسجيل الطلاب واعطائهم الكود للتسجيل بالاستمارة، مع مراعاة عدد سنوات التقدم وإذا تعذر يتوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بديوان المديرية.

_ بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي بحوالة قيمتها 18 جنيهًا وطابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات ويستخرج من المديرية.

_ بيان نجاح الصف الأول الثانوي بحوالة قيمتها 18 جنيهًا وطابع دعم مشروعات 10 جنيهات ويستخرج من الإدارة التابعة لها المدرسة.

_ بيان نجاح الصف الثاني الثانوي قيمتها 18 جنيهًا وطابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات.

_ للطلاب الراسبين يقدم بالإضافة لما سبق بيان رسوب ويستخرج من المديرية.

_ الطالب المفصول يرفق قرار الفصل.

_ الطالب الذي سحب الملف يرفق طلب سحب الملف.

_ الاستمارة الإلكترونية 4 صفحات لمنازل جدد و8 صفحات لمنازل راسب.

_ طابع دعم مشروعات 10 جنيهات يلصق على الاستمارة.

_ 2 صور حديثة بخلفية بيضاء للطالب وتكون نفسها على الاستمارة وعليها اسم الطالب وتختم الصور من الخلف.

_ شهادة ميلاد حديثة للطالب.

_ صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

_ إيصال سداد رسم الامتحان من البريد بكود الطالب.