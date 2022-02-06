«البحث عن علا»: مَن هو أحمد طارق المتداول على منصات السوشيال؟

تصدرت صور الممثل الشاب أحمد طارق صفحات السوشيال ميديا عقب ظهوره فى مسلسل "البحث عن علا" حيث يؤدي دور الدكتور مروان والد الطالبة زينة.

وبدأ العديد من رواد السوشيال ميديا فى السؤال عن أحمد طارق من هو؟

_اسمه أحمد طارق نور

_ابن رجل الأعمال طارق نور

_ أحمد طارق يعمل مع والده في مؤسسته الشهيرة المالكة لقنوات "القاهرة والناس".

_ يوجد حساب له على الإنستجرام به العديد من المتابعين.

_ محب للحيوانات حيث يكون الحساب الخاص به له العديد من الصور مع القطط والكلاب وله كلاب يرعاها في منزله

_ محب للرياضة وللتنس بشكل خاص.

وتصدر مسلسل البحث عن علا قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس، حيث احتل المرتبة الأولى من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة.

مسلسل البحث عن علا تصدر قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بعد طرحة بـ24 ساعة، حيث تفوق على عدد من الأعمال الأجنبية.

وظهر فى الحلقة الأولى كل من الفنانة يسرا والفنانة شيرين، كما ظهر الفنان خالد النبوى ضيف على الحلقة الثانية والثالثة.

أما الفنان فتحى عبد الوهاب فقد حل ضيف على الحلقة الرابعة، وحل الفنان عباس أبو الحسن ضيف على الحلقة الخامسة، إضافة الى حلول الفنانة دينا ضيفة على أحدى الحلقات بشخصيتها الحقيقة.

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور التى سبق وان قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، لكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي انجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.