رئيس النمسا يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر "فان دير بيلين"، ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة في الخريف المقبل.

وقالت مصادر مقربة من المكتب الرئاسي، اليوم الأحد، "إنه تم الانتهاء بالفعل من التخطيط للحملة الانتخابية للرئيس النمساوي، والذي قضى 6 سنوات في المنصب ويحق له خوض الانتخابات على فترة رئاسية جديدة وفق الدستور النمساوي".

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة أحزاب كبرى تؤيد حصول الرئيس على فترة جديدة، وهي حزبا الشعب والخضر، واللذين يشكلان الائتلاف الحكومي في البلاد، إضافة الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو أكبر الأحزاب خارج الحكومة.

وكان "ألكسندر فان دير بيلين"، قد تولى منصب الرئاسة في عام 2016 عقب منافسة شديدة مع "نوربرت هوفر" مرشح حزب الحرية اليميني حينئذ، وذلك خلفًا للرئيس السابق الدكتور "هاينز فيشر"، والذي قضى 12 عامًا في المنصب.