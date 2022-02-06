الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النمسا يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

فان دير بيلين
فان دير بيلين

أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر "فان دير بيلين"، ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة في الخريف المقبل.

وقالت مصادر مقربة من المكتب الرئاسي، اليوم الأحد، "إنه تم الانتهاء بالفعل من التخطيط للحملة الانتخابية للرئيس النمساوي، والذي قضى 6 سنوات في المنصب ويحق له خوض الانتخابات على فترة رئاسية جديدة وفق الدستور النمساوي".

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة أحزاب كبرى تؤيد حصول الرئيس على فترة جديدة، وهي حزبا الشعب والخضر، واللذين يشكلان الائتلاف الحكومي في البلاد، إضافة الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو أكبر الأحزاب خارج الحكومة.

وكان "ألكسندر فان دير بيلين"، قد تولى منصب الرئاسة في عام 2016 عقب منافسة شديدة مع "نوربرت هوفر" مرشح حزب الحرية اليميني حينئذ، وذلك خلفًا للرئيس السابق الدكتور "هاينز فيشر"، والذي قضى 12 عامًا في المنصب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائى للتيرم الثانى

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

تعرف على الجائزة المادية للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أسهل طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء