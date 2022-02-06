رمضان يطرح برومو كليب «الثانوية» ويكشف موعد عرضه (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان اليوم الأحد، برومو كليب جديد لأحدث أعماله الغنائية بعنوان “الثانوية” والتي يستعد لطرحها خلال أيام.

وكشف “رمضان” عن موعد طرح الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، بعدما شارك برومو الكليب وعلق عليه قائلًا: “كليب الثانوية بكرة على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح”.

أغنية “باى باى ثانوية” غناء محمد رمضان، كلمات إسلام شندى الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبى وتوزيع الأمريكي rob knox والكليب من إخراج ياسر سامى.

وينشغل محمد رمضان خلال الفترة الحالية في تصوير مشاهد مسلسله الجديد “المشوار”، الذي يعرض في السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر محمد رمضان في الصورة مع دينا الشربيني، وكتب: "من تصوير مسلسل المشوار".

وأعلن عن مسلسله الجديد في رمضان 2022 "المشوار " بنشر عدة صور جديدة له أثناء التصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان، قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله المشوار مسلسل رمضان٢٠٢٢ إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد اخراج محمد ياسين، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا ".

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.