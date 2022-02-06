الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك بلجيكا: الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا على مفترق طرق الثقافة

ملك بلجيكا الملك
ملك بلجيكا الملك "فيليب ليوبولد لويس ماري"،

قال ملك بلجيكا الملك "فيليب ليوبولد لويس ماري"، إن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا على مفترق طرق الثقافة مع حفاظها على ثقافتها الفريدة، معربًا عن فخر بلاده بأنها كانت إلى جانب الإمارات كشريك وصديق.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن ملك بلجيكا تأكيده - خلال مشاركته في احتفالية اليوم الوطني لبلاده في إكسبو 2020 دبي - أن إكسبو 2020 دبي يعد أحد الأحداث الرئيسية الأولى التي يتم تنظيمها على المستوى العالمي منذ تفشي جائحة كورونا، مضيفًا أنه تم تصميم الجناح البلجيكي ليكون مكانًا للقاء، ويرمز إلى الدعوة المشتركة لبناء الجسور بين الثقافات، وتعزيز الحوار، وتعزيز الابتكار.

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وائل لطفي

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