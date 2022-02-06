الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

85 وفاة وأكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيران

كورونا في إيران
كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 85 حالة وفاة وأكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى 6 ملايين و579 ألف حالة.
وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 132830 وفاة.
وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و153 ألف حالة، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت منذ منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التلقيح ضد كورونا.
وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد.

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وائل لطفي

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