كاتب بريطانى: القوة المعنوية أعظم ميزة لدى منتخب مصر

قال الكاتب الصحفي البريطاني جوناثان ويلسون، إن منتخب السنغال لكرة القدم خاض مهمة ناجحة حتى الآن في طريقه للحصول على كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، لكن في المباراة النهائية سيحاولون تجاوز العديد من خيبات الأمل التاريخية في لقائهم ضد منتخب مصر الشرس صاحب سلسلة الانتصارات الذي يعتبر أصعب خصم يمكن مواجهته في المباراة النهائية.

وأشار المؤلف والصحفي الرياضي ويلسون في مستهل مقاله الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن اللقاء سيضم مواجهة بين محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه لاعبي الهجوم في فريق ليفربول الإنجليزي، واصفًا اللقاء بأنه مواجهة بين أكثر المنتخبات نجاحا في تاريخ كرة القدم الإفريقية ومنتخب لم يرفع الكأس على الإطلاق.

ونوه ويلسون، بأن السنغال لديه العديد من الذكريات السيئة في مواجهته مصر بكأس الأمم، أحدها كان في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2006 بالقاهرة، عندما رفض الحكم إعطاءهم ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة بينما كانوا مهزومين هدفين مقابل هدف.

وأضاف أن المدير الفني الحالي للمنتخب السنغالي أليو سيسيه، عندما كان مهاجما بالفريق أخطأ في تسديد ضربة جزاء حاسمة في نهائي البطولة عام 2002، وهناك-أيضًا- خسارة السنغال أمام مصر في نهائي كأس الأمم بالجزائر عام 2019.

ولفت ويلسون إلى أن مسار المنتخب المصري للوصول إلى نهائي البطولة كان أصعب بكثير من مسار السنغال، حيث واجهوا كوت ديفوار "ساحل العاج" والمغرب والبلد المُضيف الكاميرون، منوها بأنه لا يمكن بالطبع نسيان مدى الصعوبة التي دائما ما وجدتها فرق شمال إفريقيا في لعب البطولات مع جنوب الصحراء الإفريقية، لكن منتخب مصر هو الفريق الوحيد من شمال إفريقيا الذي فاز بكأس الأمم خارج شمال إفريقيا، وذلك في 2008 و2010.

وعن استراتيجية المنتخبين المصري والسنغالي، قال ويلسون- صاحب الـ11 مؤلفا في الرياضة- إن كلاهما يتمتعان بتأثير في أواخر المباريات ويميلان بشكل كبير إلى اللعب الدفاعي.

وأوضح ويلسون أن استراتيجية مصر هي أيضا خنق الفريق الخصم، وبجانب حذر المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، فإن الفريق أحرز 4 أهداف فقط خلال 630 دقيقة من اللعب خلال البطولة رغم أنهم يسددون متوسط 12 ركلة على الهدف في كل مباراة، وفي المقابل سمحوا بدخول هدفين فقط في مرماهم.

وذكر أن أعظم ميزة لدى الفريق المصري هي قوتهم المعنوية وطريقة تلاعبهم عقليا بالخصوم، وبالطبع قدرتهم على الفوز بضربات الجزاء، موضحا أن منتخب مصر فاز آخر 6 ضربات جزاء لعبها وكان بينها اثنان خلال كأس الأمم الإفريقية.

وعلى الجانب الآخر، قال ويلسون، إن طريقة السنغال تتمحور حول خنق الفريق الخصم والسيطرة على وسط الملعب والهجوم في وقت متأخر من المباراة، وما ساعدهم في ذلك خلال آخر مباراتين عودة اللاعب إسمايلا سار الذي أضاف تهديدا كبيرا إلى جانبهم الهجومي، مشيرا إلى أن السنغال في الوقت نفسه شكل دفاعا بلا عيوب طوال البطولة وسمحوا فقط بدخول هدف واحد في مرماهم.

واختتم ويلسون مقاله قائلا إن السنغال بمواجهته مصر يحاول تجاوز العديد من خيبات الأمل التاريخية، فالفوز بكأس الأمم أصبح مهمة بالنسبة للفريق، ولكن شكوكهم تُشكل حاجزا قد يكون في نفس قوة خصمهم منتخب مصر الشرس صاحب سلسلة الانتصارات الذي قد يكون أصعب خصم لهم في هذه البطولة.