محافظ الغربية يتفقد المشاريع الإنتاجية والرصف بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، أعمال الرصف بطريق الملاحة (سوق الماشية) والرابط بين كوبرى نفيا وكوبري شنودة بطول ٣ كيلو مترات والذي بلغت تكلفة رصفه ٣٨ مليون جنيه، حيث تابع المحافظ فرد طبقة السن وإحلال للتربة الزراعية على جانبي الطريق، كما تفقد استكمال أعمال رصف طريق شوبر بدايةً من شارع اللواء جابر وحتى الربط بأعمال الرصف بحي أول طنطا بطول 540 مترا.

كما تفقد المحافظ موقع مشروع إنتاج بيض المائدة بكفر الشيخ سليم والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة بجودة تنافسية عالمية كونه مزودا بأحدث أجهزة الإنتاج الألمانية، حيث تم نهو تركيب ماكينات الإنتاج على أن يتم البدء في أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والدهان وباقي أعمال اللاند سكيب خلال ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد آخر، أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمدى تقدم الأعمال في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى داخل قرية نهطاي والتي قاربت على الانتهاء في عدد من القطاعات على رأسها المجمعات الخدمية والزراعية والبيطرية والمدارس، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم لتفقد عدد من المشروعات داخل قريتي نهطاى وتفهنا العزب بحضور الأستاذ مجاهد نائب رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة نهطاى الثانوية المشتركة، مجمع الخدمات الحكومية بنهطاى والذي يتم إنشاؤه بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ووصلت نسب إنجازه إلى ٩٥ % ، مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية الذي تم إنجازه بنسبه ٨٩ % بإجمالي تكلفة ٥.٤ مليون جنيه ، مركز تنمية الأسرة والذي تم الانتهاء من عمل الأساسات بتكلفة ٣ ملايي جنيه، أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتي يتم إنشاؤها بتكلفة ٢٧ مليون جنيه واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد أعمال تبطين ترعة القائم والتي يتم تأهيلها بتكلفة ٣.٣ مليون جنيه، ومتابعة تبطين ترعة الخضراوية .

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة داخل قرية تفهنا العزب ، حيث تابع (أعمال تنجيل ملعب مدرسة تفهنا العزب الثانوية المشتركة، مجمع الخدمات بتفهنا العزب، مدرسة تفهنا العزب التجارية الشهيد محمد زرد ، مركز شباب القرية ، المعهد الأزهري، مكتب بريد تفهنا، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية وأرض مجمع المواقف ومجمع الأسواق).

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ 727 مشروعا داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.