الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7480 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 487.4%، ونسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
ولفتت الوزيرة إلى وجود 106 مصابين يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 26 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

«شبورة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«تاج الدين»: توطين صناعة الدواء من أهم أولويات الدولة المصرية

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

طقس الإثنين.. معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 11

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء