فلسطين: 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7480 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 487.4%، ونسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 106 مصابين يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 26 على أجهزة التنفس الاصطناعي.