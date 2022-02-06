الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أنشطة التضامن اليوم.. تطوير 1061 منزلًا تحت مظلة «سكن كريم» بالوادى الجديد

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن، اليوم الأحد، عددًا من الأنشطة تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:
 

«القباج»: تطوير 1061 منزلًا تحت مظلة «سكن كريم» فى الوادى الجديد

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية وجهاز التعمير، لتطوير 1061 منزلًا بمحافظة الوادي الجديد، حيث تشمل 555 منزلًا جديدًا، وقد تم رفع كفاءة 498 منزلًا، وتركيب أسقف وتركيب 8 وصلات مياه، وذلك تحت مظلة «سكن كريم» في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمستهدف خلال المرحلة الحالية تطوير 2522 منزلاً.

https://www.dostor.org/3706376

 

وزيرة التضامن تدشن الحضانة النموذجية بالوادي الجديد

دشنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، الحضانة النموذجية بجمعية التنمية بقرية بورسعيد، والحضانة النموذجية بحي الأمل بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بعد تطويرهما ورفع كفاءتهما، ويأتي ذلك ضمن مشروع تطوير 100 قاعة أطفال بدور الحضانات، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 50 قاعة، وجار تطوير 50 قاعة أخري بدور الحضانات في المرحلة الثانية، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

https://www.dostor.org/3706309
 

«القباج» تفتتح مؤسسة التكافل بالوادى الجديد لتوفير عائد للحالات الأولى بالرعاية

تضع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، حجر الأساس لمبنى مؤسسة التكافل الاجتماعي، بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة تبلغ ١٠ ملايين جنيه.
ومن المقرر أن تضم المؤسسة محلات ووحدات سكنية بهدف توفير عائد لصالح الحالات الأولى بالرعاية والمطلقات والأيتام، كما تقوم بزيارة مركز التكوين المهني لتنمية الحرف التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، والذي يضم ورش "نجارة- دهانات- كريتال- ألوميتال- ووحدة تعبئة وتغليف البلح"، والذي يهدف إلي إيجاد فرص عمل للشباب، حيث تفتتح معرضًا يتضمن منتجات المركز.

https://www.dostor.org/3706245
 

«القباج» تفتتح «بيوت الطلبة» فى الوادى الجديد بـ10 ملايين جنيه

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، جمعية رعاية الطلاب «بيوت الطلبة» في محافظة الوادي الجديد، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 275 طالبًا وطالبة، وذلك لتوفير سكن للطلاب المغتربين، وتشمل مبنى إقامة للطلبة ومبنى إقامة للطالبات وملاعب رياضية وخدمات ترفيهية، بالإضافة إلى مكتبة مجهزة وخدمة إنترنت ومطعم ومسجد.

https://www.dostor.org/3706212

 

محافظة الوادي الجديد وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الجمعيات الأهلية التكافل الاجتماعي فرص عمل للشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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